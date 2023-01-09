Российские чекисты рассекретили численность белорусских

Общая численность сотрудников КГБ Беларуси не превышает 10 тыс. человек. Такая информация опубликована в первом номере ежеквартального журнала "Разведчик", учрежденного Советом ветеранов службы внешней разведки РФ.

"Зарубежные связи КГБ Беларуси постоянно расширяются: на начало 2022 года поддерживался контакт с 46 иностранными спецслужбами", - говорится в материале.

В нем утверждается, что между спецслужбами (КГБ и СВР) налажена координация работы по таким важнейшим направлениям, как "выявление и пресечение подрывной деятельности Запада, безопасность в информационной сфере и борьба с гибридными угрозами".

Кроме того, Академия внешней разведки СВР России готовит кадры для белорусских спецслужб.