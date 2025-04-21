Последнее обновление: 21.04.2025 18:00

Беларусь занимает третью строчку среди основных поставщиков новых автомобилей в Россию

В Россию в первом квартале 2025 года ввезено 71,9 тысячи новых автомобилей. Об этом на форуме автобизнеса FinAuto-2025 сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

По его словам, это на 66% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего на российский рынок машины завозили из следующих стран: Китай (85,3%); Кыргызстан (5,1%); Беларусь (3,9%); Казахстан (1,3%); Южная Корея (1,1%); Япония (0,6%); Грузия (0,6%); Германия (0,5%); другие (1,6%).

Больше всего на российский рынок в этом году поставили автомобилей китайских марок Changan и Omoda.



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