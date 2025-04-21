В России уровень "пиратства" на рынке инженерного ПО вырос до 70% в 2024 году

Уровень "пиратства" (использование нелицензионного и формально нелицензионного программного обеспечения) на российском рынке инженерного ПО в 2024 году вырос до 70% с 65% в 2023 году. Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" гендиректор ПАО "Нанософт" Андрей Серавкин.

"Ситуация двойственная - все лицензии на соответствующее ПО западных вендоров были объявлены вне закона - какие-то в 2023 году, какие-то в 2024 году, - рассказал Серавкин. - Та же Autodesk в начале 2024 года разослала всем российским заказчикам письма о том, что все ее ПО, которое они используют, теперь нелицензионное. Соответственно, все заказчики, которые после этого продолжают использовать ПО Autodesk, впрочем, как и других иностранных вендоров, перешли в серую зону - де-факто стали "пиратами", даже несмотря на то, что ранее заплатили деньги за этот софт".

По мнению Серавкина, ситуация постепенно будет меняться в лучшую сторону. Так, по его словам, сейчас заказчики активно формируют планы по переходу на соответствующий российский софт.

"Надо понимать, что такой переход не может быть одномоментным - по щелчку пальцев пересадить 2-3 тыс. инженеров с одного программного продукта на другой невозможно, - подчеркнул глава "Нанософт". - Я думаю, что де-юре заказчики в ближайшие несколько лет перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков. Перейдут ли они на российский софт де-факто - вопрос открытый. Многое будет зависеть от того, как вендоры и их партнеры построят работу с заказчиками, какую техподдержку смогут им оказывать, как выстроят работу по доработке и развитию своих продуктов".