Беларусь и РФ будут обмениваться данными в сфере финансового рынка

Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством России, Центробанком РФ и правительством Беларуси, Нацбанком РБ о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано 6 августа 2024 года в Москве.

Документ в том числе нацелен на создание единых принципов страхования вкладов.

Соглашение устанавливает, что надзорные органы в пределах своей компетенции будут осуществлять обмен информацией в сфере финансового рынка. Кроме того, компетентные органы Беларуси и России будут в рамках документа контролировать структуру собственности материнских организаций и трансграничных учреждений, а также осуществлять надзор за деятельностью поднадзорных лиц, в том числе проводить совместные проверки и следить за прекращением деятельности таких лиц.