Истребители НАТО дважды взлетали на перехват самолетов РФ над Балтией

Истребители НАТО, выполняющие функции воздушного патрулирования в странах Балтии, на прошлой неделе дважды поднимались в небо для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушивших летные правила. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

По данным ведомства, 14 апреля истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20, летевшего с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве.

Самолет летел с включенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

18 апреля истребители НАТО были подняты в небо, чтобы идентифицировать два штурмовика Су-24, летевшие в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область.

Они летели без радиолокационного ответчика, без летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными диспетчерами.

В неделю с 10 по 16 марта истребители НАТО трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии.

28 марта истребители воздушных сил Германии перехватили в воздушном пространстве стран НАТО российский самолет-разведчик и сопроводили его, пока он вернулся в направлении Калининграда.