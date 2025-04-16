Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией на неопределенный срок.

"Правительство обновило свое решение о закрытии пунктов пропуска на восточной границе. Пункты пропуска остаются закрытыми, подача заявлений на международную защиту продолжит осуществляться централизованно в пунктах пересечения границы для воздушного и водного сообщения. Решение остается в силе до дальнейшего уведомления", - сообщило Министерство внутренних дел страны.

Постановление правительства вступает в силу в четверг.

Граница с Россией была закрыта решением правительства Финляндии в ноябре 2023 года. Причиной стала так называемая инструментализованная миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финского правительства, это была гибридная операция.

Закрытие границы было объявлено временной мерой, однако срок закрытия несколько раз продлевался.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит границу с Россией закрытой "вплоть до дальнейшего уведомления", и первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.