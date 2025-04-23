Последнее обновление: 23.04.2025 11:26

Россия не пропустила в Беларусь более 21 тонны яблок, апельсинов и томатов

Россельхознадзор запретил вывоз из РФ в Беларусь более 21 тонны яблок, апельсинов и помидоров.

Как сообщает ведомство, в ППУ «Красный Камень» Злынковского района сотрудники Брянской таможни предоставили специалистам Управления Россельхознадзора трех областей для проверки задержанные ранее грузовики, которые ехали в Беларусь с подкарантинной продукцией.

«В ходе досмотра автомобилей и анализа сопроводительных документов инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что 1,22 тонны апельсинов и томатов перевозились на сопредельную территорию без фитосанитарного сертификата, призванного подтвердить безопасность продукции в фитосанитарном отношении и ее соответствие требованиям страны получателя, а 20 тонн яблок и вовсе сопровождались поддельным фитосанитарным сертификатом», - говорится в сообщении.

В результате вывоз продукции с территории Российской Федерации был запрещен.

Виновные лица привлечены Управлением Россельхознадзора к административной ответственности.



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