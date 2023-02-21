Генпрокуратура РБ направила в суд дело против директора «Белорусы и рынок»

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Медиарынок» (газета «Белорусы и рынок») Константина Золотых.

Его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни (ч.2 ст.130), оскорблении Лукашенко (ч.1 ст.368), оскорблении представителя власти (ст.369), превышении служебных полномочий (ч.2 ст.426 УК РБ).

«Согласно материалам дела обвиняемый в 2020 году разместил в сети Интернет публикации, в которых содержались: оскорбления и призывы к расправе над сотрудниками органов внутренних дел; оскорбление главы государства», - говорится в сообщении ведомства.

«Золотых, будучи директором ЗАО «Медиарынок», достоверно знал о [поправках в закон о СМИ], которые препятствовали двум гражданам Республики Польша владеть суммарно 28% акций общества. С этой целью в мае 2021 – январе 2022 года фигурант в нарушение законодательства, без проведения общего собрания акционеров, единолично внес изменения в Устав ЗАО об исключении из состава учредителей вышеуказанных иностранных граждан и зарегистрировал его в главном управлении юстиции Минского горисполкома. Затем вместе с иными документами представил в Министерство информации, что стало основанием для продолжения обществом своей деятельности, а им соответственно – сохранения должности директора. В результате были нарушены права и законные интересы акционеров ЗАО, а также причинен существенный вред государственным и общественным интересам», - информирует Генпрокуратура.