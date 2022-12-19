Последнее обновление: 19.12.2022 19:08

Премьер Великобритании: Никаких переговоров, пока Россия не уйдет с захваченных территорий

Любой односторонний призыв России к прекращению огня был бы "совершенно бессмысленным в нынешних условиях", заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая в Риге на встрече лидеров стран, входящих в Объединенный экспедиционный корпус (JEF).

По его словам, такой призыв России будет ложным.

"Россия использует его для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - продолжил Сунак.

"Наша коллективная решимость ясна, мы поддерживали и будем продолжать поддерживать Украину. И это в первую очередь потому, что их безопасность - это наша безопасность", - подчеркнул британский премьер.

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