Власти Молдовы допускают вторжение РФ в начале 2023 года

Россия может вторгнуться в Молдову в начале 2023 года, заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдов Александр Мустяце в интервью телеканалу TVR Moldova.

По его словам, СИБ изучает разные сценарии развития событий, среди которых есть и вероятность того, что российские войска попытаются захватить север Украины, а в случае удачи дойти и до Молдовы.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление в направлении молдавской территории, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале, либо позже, в марте, апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Россия может пойти дальше, чтобы создать коридор с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда с ясностью можно будет сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что последует за этим, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск», — сказал Мустяце.

Также он отметил, что крупнейший в Европе склад боеприпасов, расположенный в Кобасне в Приднестровье, очень тщательно охраняют русские военные. По одному из предположений главы СИБ, Россия намерена использовать эти боеприпасы в возможной военной конфронтации.

Позже, СИБ в официальном комментарии заявила, что «намерение России создать сухопутный коридор в Приднестровье остается актуальным по сей день, и новое наступление российских войск в этом направлении может произойти в 2023 году».