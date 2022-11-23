Молдова вызвала посла России из-за отключения света

МИД Молдовы вызвал посла России для разъяснений в связи с отключением электроэнергии после атак РФ по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Попеску отметил в своем Twitter, что атаки России по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы.

"Я поручил вызвать посла России для объяснений", - сообщил Попеску.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.

15 ноября после ракетных ударов РФ по Украине в Молдове также частично исчез свет.

Тем временем, пресс-служба государственной компании Moldelectrica сообщила о восстановлении электроэнергии.

Согласно сообщению, подача электроэнергии была прекращена в 14:27 (местное время). Без света остались все населенные пункты Молдавии, включая Приднестровский регион. В городах не ходили троллейбусы, закрылись магазины, с перебоями работала мобильная связь и интернет. Подача электроэнергии была возобновлена менее, чем через полтора часа.

"В настоящее время без света остаются некоторые населенные пункты сельского типа. Специалисты компании работают над восстановлением подачи электроэнергии в полном объеме", - говорится в сообщении Moldelectrica.