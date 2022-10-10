МИД Молдовы: Российские ракеты нарушили воздушное пространство страны

Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию Молдовы в районе села Кобасна (непризнанное Приднестровье) и города Сороки, сообщил МИД Молдовы.

"Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо", - говорится в заявлении.

10 октября с 8:33 до 9:02 спецструктурами оборонного ведомства были выявлены три цели в воздушном пространстве Республики Молдова, подтвердило минобороны страны.

"Цели представляли опасность для инфраструктуры Республики Молдова и, в частности, для гражданских самолетов, летающих в воздушным пространстве страны",- подчеркивается в сообщении на сайте оборонного ведомства.