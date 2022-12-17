МВД Беларуси включило в список «экстремистов» еще 18 человек

Министерство внутренних дел Беларуси 16 декабря включило еще 18 человек в список лиц, «причастных к экстремистской деятельности».
В перечень попали: Игорь Ледник, Людмила Абразовская, Андрей Домино, Павел Ноздря, Дмитрий Кондратенко, Максим Куровский, Сергей Мыц, Вячеслав Беганский, Александр Велесницкий, Николай Тихонов, Юрий Редьков, Андрей Струнец, Андрей Шулганов, Николай Ильенок, Евгений Вислоух и политзаключенная журналистка Ирина Славникова.
«Список экстремистов» от МВД уже насчитывает 2181 фамилию.