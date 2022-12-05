Власти Беларуси приговорили обвиняемых по делу гражданской самообороны к 14-20 годам

Белорусские власти приговорили обвиняемых по делу «отрядов гражданской самообороны» к 14-20 годам лишения свободы штрафам.

Обвиняемая в попытке уничтожить лесозаготовительную технику в лесхозах Наталья Матвеева получила 14 лет колонии и штраф в 400 базовых величин.

Обвиняемые в попытке подорвать узел связи в Вилейке Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок и Алексей Глотов приговорены к 18 годам и штрафу в 600 БВ, 13 годам и 400 БВ и 20 годам и 700 БВ соответственно.

По делу о покушении на Григория Азаренка Дмитрий Сосновский приговорен к 20 годам лишения свободы и штрафу 700 БВ.

В ходе суда Сосновскому переквалифицировали обвинение с «приготовления к акту терроризма» на «акт терроризма». Он не признал своей вины и заявил о пытках со стороны сотрудников КГБ. По его заявлениям была проведена прокурорская проверка, но в возбуждении уголовного дела против силовиков было отказано.