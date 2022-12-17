Во внутренних войсках Беларуси создают «Смерчи» для борьбы с «диверсантами»

Во всех соединениях внутренних войск Беларуси будут созданы «Смерчи» - отряды специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщила пресс-служба МВД РБ. Первый такой отряд был создан в войсковой части 3214.

«300 военнослужащих запаса совершенствовали приобретенные во время срочной военной и контрактной службы навыки, а также приобретали новые знания и умения по огневой, тактической, медицинской подготовке. Занятия проходили в учебном центре частей Минского гарнизона «Воловщина». Программа обучения личного состава была насыщенной: от выполнения упражнений стрельб для подразделений спецназа до действий в бою, при эвакуации раненого и оказании ему первой помощи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «на тактико-специальной подготовке особое внимание уделялось слаживанию минимальных тактических групп, алгоритму и порядку действий в лесисто-болотистой местности. Также шла отработка по блокированию и задержанию диверсионно-разведывательных групп».