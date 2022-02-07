В Беларуси вооружат часть личного состава МЧС

Белорусские власти намерены вооружить часть сотрудников МЧС, чтобы в случае конфликта или военных действий задействовать их в военных целях наравне с армией.

"Это имидж МЧС. Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие…», - заявил Лукашенко на совещании по совершенствованию структуры системы МЧС.

"Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих Вооруженных Сил 200-300 тыс. Мы договорились, что численность наших Вооруженных Сил, армии нашей - 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить", - пояснил он планы вооружить пожарников и спасателей.

«…Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг", - отметил Лукашенко.