Последнее обновление: 29.11.2022 21:57

Мария Колесникова находится в реанимации после операции

Член белорусского Координационного совета Мария Колесникова, которая отбывает наказание в гомельской колонии, находится в реанимации.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее адвоката Владимира Пыльченко.

Колесникову доставили в медучреждение в Гомеле накануне, 28 ноября, с «хирургической патологией», ее прооперировали, и она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Колесникову держали в штрафном изоляторе, но сколько времени она там пробыла, неясно.

Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюремного заключения.

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