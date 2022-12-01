Беларуси в 2023 году предстоит выплатить около $4,9 млрд. по госдолгу

Минфин Беларуси закладывает в бюджет 2023 года рекордные 12 млрд. рублей (около $4,9 млрд по курсу 2,44) на погашение государственного долга, сообщил в среду министр финансов Юрий Селиверстов.

«Выплачивать планируем в российских рублях, китайских юанях, а также в белорусских рублях. Если будут отменены ограничения, то не исключены и выплаты в евро, долларах", - заявил чиновник (цитата БелТА).

Он также утверждает, что ряд инвесторов из «дружественных стран» согласился на выплаты по евробондам в белорусских рублях.

"На рынке такие сделки осуществляются, но мы не стремимся особо бежать вперед. Потому что те, кто в дружественных юрисдикциях, те, кто может перенести эти облигации на счета Минфина либо наших партнеров в банковской системе, с теми мы работаем", - пояснил Селиверстов.