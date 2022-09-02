Беларусь перестала публиковать данные о внешнем госдолге

Национальный статкомитет Беларуси (Белстат) перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.

По состоянию на 2 сентября на национальной странице сводных данных ССРД МВФ на сайте Белстата отсутствует информация о внешнем госдолге и исполнении бюджета за июль. Последние актуальные данные датируются июнем текущего года, они были размещены в соответствии с календарным графиком 29 июля.

В Белстате сообщили, что Минфин перестал предоставлять соответствующие данные для публикации, передает Интерфакс.

В представительстве МВФ в Беларуси не стали комментировать отказ Беларуси от публикации части данных в рамках ССРД МВФ.

Ранее руководство Минфина подтверждало, что ведомство перестало публиковать данные об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга на своем сайте. "Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций", - заявлял министр финансов страны Юрий Селиверстов.

Таким образом, в настоящее время Беларусь полностью закрыла регулярные данные об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга.

Беларусь присоединилась к ССРД МВФ 22 декабря 2004 года и стала 58 страной в мире, подписавшейся на этот стандарт. ССРД создан МВФ в 1996 году в качестве руководства для государств-членов, имеющих или стремящихся получить доступ на международные рынки капитала, в их деятельности по представлению общественности своих экономических и финансовых данных. В 2012 году Белстат был определен национальным координатором по вопросам сотрудничества Беларуси с МВФ в области ССРД.

С середины прошлого года Беларусь находится под секторальными санкциями, которые не позволяют осуществлять внешние заимствования в ЕС и США.

После принятого 29 июня решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Беларуси до дефолтного уровня.

В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D". Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

В соответствии с ранее опубликованными данными на нацстранице ССРД МВФ, внешний государственный долг правительства Белоруссии по состоянию на 1 июля 2022 года составил $19,35 млрд, увеличившись за январь-июнь (с учетом курсовых разниц) на 6,2% ($1,13 млрд).