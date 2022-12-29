Последнее обновление: 29.12.2022 10:40

Беларусь в 2023 году должна погасить внешний госдолг на сумму $3,4 млрд.

Властям Беларуси в 2023 году предстоит обеспечить погашение внешнего государственного долга на сумму $3,4 млрд.

"Проектом бюджета на 2023 год на погашение внешнего государственного долга предусмотрено направить 9,5 миллиарда рублей - эквивалентно $3,4 млрд», - сообщил в среду министр финансов РБ Юрий Селиверстов заявил.

Он утверждает, что власти намерены полностью выполнять обязательства эти обязательства.

«Несмотря на сложные внешнеполитические условия, министерство финансов в 2023 году планирует в полном объеме осуществлять исполнение принятых на себя долговых обязательств», - заявил чиновник.

Однако, исполнять свои обязательства белорусские власти намерены в российских рублях, китайских юанях и белорусских рублях, допуская выплаты в долларах и евро только в случае отмены санкций.

Между тем, международные рейтинговые агентства назвали дефолтом решение белорусских властей ввести временный порядок выплат по внешнему долгу в белорусских рублях.

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