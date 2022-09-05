Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

Беларусь будет платить юанями по китайским долларовым кредитам

Беларусь будет обслуживать в юанях полученные от Китая в основном связанные кредиты, номинированные в долларах США.

"Один из основополагающих элементов сотрудничества с Китаем сейчас - это финансы. Тут работа идет очень активно и позитивно. Мы переходим в наших платежах по долгам на юани", - сообщил сегодня первый вице-премьер Николай Снопков (цитата БелТА).

"Несмотря на то, что кредиты были изначально номинированы в долларах, мы будем рассчитываться в юанях", - уточнил он после рабочей встречи с Лукашенко.

"Китайское направление - персональная ответственность. Второй вопрос - импортозамещение. Третий вопрос - прохождение финансов за поставленную продукцию. Тема известная. То есть экономический блок и финансовый, как здесь Национальный банк помогает нашим предприятиям - да и правительство - беспрепятственному прохождению оплаты, финансовых ресурсов за поставленную продукцию… Мне надо письма, мне надо решение вопроса», - заявил Лукашенко вначале встречи.

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