Власти Беларуси надеются рефинансировать госдолг перед Россией

Белорусские власти надеются решить проблему исполнения своих обязательств по внешнему госдолгу за счет России.

В частности, в эфире белорусского госТВ, глава Минфина РБ Юрий Селиверстов отметил, что у Беларуси есть "обязательства погашения долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития" и по выплате «межгосударственных кредитов в РФ, [взятых] при разных обстоятельствах".

Он утверждает, что речь идет только о рефинансировании, а не о наращивании внешнего госдолга.

"Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были", - сказал Селиверстов.

За счет российских финансов белорусские власти намерены рефинансировать и обязательства перед западными финансовыми институтами.

"Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые применили в отношении нас санкции. И вот эти решения обсуждаются, прорабатываются", - отметил чиновник.