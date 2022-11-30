Последнее обновление: 30.11.2022 12:42

Байден заявил о снижении цен на бензин в США до февральского уровня

Цены на бензин в США вернулись к уровню, на котором они находились до начала российского военного вторжения в Украину.

«Цены на бензин упали <...> на $1,50 за галлон (3,79 л) с момента их летнего пика», — отметил президент США Джо Байден в Twitter, пообещав продолжить работу по снижению цен.

Сейчас, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена галлона бензина в США составляет $3,52. Летом она доходила до $5.

Цены на бензин в США начали расти еще прошлой осенью. Байден предполагал, что это может происходить из-за незаконных действий нефтяных компаний.

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