Последнее обновление: 25.11.2022 18:09

В Минске арестован ведущий инженер Минскэнерго

Белорусские силовики арестовали ведущего инженера Минскэнерго «за слив персональных данных экстремистам», сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

«Используя свои должностные полномочия, мужчина передал администраторам деструктивных ресурсов личные данные более 500 должностных лиц нашей страны, которые в последующем публиковались в экстремистских телеграм-каналах», - говорится в сообщении ведомства.

Сотруднику Минскэнерго предъявлено обвинение по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (пособничество в разжигании вражды и розни, совершенное группой лиц) УК РБ.

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