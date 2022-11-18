СК Беларуси откроет заочное производство в отношении Степана Путило и Станислава Лупоносова

Следственный комитет рассматривает вопрос об инициации спецпроизводства в отношении организаторов признанных властями РБ «террористическими» организаций Степана Путило и экс-сотрудника МВД Станислава Лупоносова, заявил сегодня глава СК РБ Дмитрий Гора.

"В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об инициации специального производства в отношении настоящих предателей, людей, которые нанесли огромный ущерб нашей стране. Это и Nexta, Путило и иже с ним. Кроме того, BYPOL и люди, которые примкнули к этой экстремистской организации. В том числе, предатель Лупоносов, который проходил службу в правоохранительных органах и в конечном итоге совершил измену государству. Он предал и государство, и народ", - заявил Гора.

Он также отметил, что СК передал в прокуратуру для направления в суд уголовные дела в отношении организаторов "Черной книги Беларуси" и «Белорусского фонда спортивной солидарности".

В четверг первый зампред СК РБ Олег Шандарович сообщил, осужденная россиянка Софья Сапега активно сотрудничала со следствием в части привлечения к ответственности лиц, сотрудничавших с проектом «Черная книга Беларуси».

«Среди них есть сотрудники всех мобильных операторов, в том числе должностные лица. В качестве обвиняемых проходят банкиры, специалисты кадастровых служб, адвокаты, бывшие сотрудники правоохранительных органов и, к сожалению, среди следователей тоже оказались предатели», - сообщил Шандарович.

«Счет обвиняемых идет на десятки, но речь именно о тех, кто уже привлечен к уголовной ответственности. Большая часть из них уже осуждена, все приговорены к длительным срокам лишения свободы. Каждую неделю мы устанавливаем несколько лиц, причастных к распространению персональных данных. Здесь нужно сказать, что гражданка России Софья Сапега сотрудничала со следствием, поэтому тем, кто причастен к "сливу" персональных данных, но все еще скрывается, необходимо понять одну вещь. Мы получили доступ ко всей технике Сапеги, на которой находится огромный объем данных. Это сотни тысяч записей. Каждый день следователи их прорабатывают. Таким образом, мы получаем сведения о все новых персонажах, которые сотрудничали с экстремистами из ЧКБ. Мы установим и привлечем к ответственности всех причастных к деятельности ЧКБ, и это лишь вопрос времени», - заявил Шандарович.