Британия импортировала нефти из РФ на более £200 млн в обход санкций

С марта 2022 года Великобритания импортировала из России нефть на более чем 200 млн. фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт эта нефть не значилась, пишет The Times.

Только в один британский порт - Иммингем - с марта поступила российская нефть на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт, что на востоке Лондона, поступила нефть из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

Всего, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыла российская нефть на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Примерно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России. Но британский Офис национальной статистики учитывает страну отправки.

The Times смогла отследить по меньшей мере четыре танкера, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Двое из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто выключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.

Еще один танкер ввозил российскую нефть из порта Роттердам - неизвестно, как именно она туда попала, но фактически в британской статистике считается как импорт из Нидерландов (а не России).

И уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, которое привезло около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике.

Импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда вступают синхронно с Европейским Союзом санкции против нефтяного сектора России. Однако, британские компании, которые импортируют российскую нефть, пытаются избежать репутационных рисков.