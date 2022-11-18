Последнее обновление: 18.11.2022 17:03

Транснефть опровергла атаку морского беспилотника ВСУ в Новороссийске

Информация о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" под Новороссийском не соответствует действительности, заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что морской беспилотник ВСУ атаковал нефтегавань в Новороссийске, откуда российскую нефть поставляют в другие страны.

По данным Mash, взрыв был якобы зафиксирован в ночь на 18 ноября, но повреждения были минимальны. Демин заявил, что повреждений нефтегавани нет.

Mash также отмечает, что атаку на нефтегавань якобы совершил тот же морской беспилотник, что использовался ВСУ для атаки на Черноморский флот в Севастополе в конце октября, передает BBC.

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