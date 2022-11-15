Украина сбила 73 из более 90 выпущенных Россией крылатых ракет

Украинской противовоздушной обороной уничтожены 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе, сообщает УНН со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

«По предварительным данным противовоздушной обороной уничтожено 73 крылатых ракет врага и все 10 дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.

Около 14:30 15 ноября Россия нанесла массированный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

В очередной террористический акт против украинского государства были вовлечены 14 самолетов Ту-95, корабли черноморского флота РФ и иранские ударные дроны-камикадзе "Shahed-136/131".

«Всего было выпущено более 90 ракет: около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555 авиационного базирования с севера Каспийского моря и из района Волгодонска (Ростовская область), а также около 20 ракет "Калибр" морского базирование из акватории Черного моря и 10 дронов-камикадзе», - говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВС Украины отмечают, что, как и предполагалось, враг продолжает атаковать высокоточным оружием объекты критической инфраструктуры Украины. Также в результате ракетных ударов пострадали и многоквартирные жилые дома.