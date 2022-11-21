Последнее обновление: 21.11.2022 11:42

Кремль снова склоняет Украину к переговорам на своих условиях

Россия путем переговоров с Киевом хочет достигнуть целей своего военного вторжения в Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку.

"Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет", - ответил Песков, передает Интерфакс.

На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей вторжения, Песков ответил: "Нет, президент (Путин) уже об этом говорил".

В середине октября он говорил, что цели вторжения остаются прежними, которые были названы Путиным в феврале, а "демилитаризация и денацификация" Украины, по его словам, становятся все более актуальными на фоне действий руководства Украины.

Ранее в ноябре Песков говорил, что вторжение можно завершить двумя путями: "С нашей точки зрения специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно".

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