Последнее обновление: 09.11.2022 19:36

Путин подписал указ о русских скрепах

Путин указом утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сообщает Интерфакс

Как отмечается, "традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".

Согласно документу, традиционные ценности "укрепляют гражданское единство и находят свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России".

К традиционным ценностям отнесены "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России".

"Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию", - говорится в доктрине.

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