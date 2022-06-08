Путин отказался от "прямой линии"

Прямая линия с Путиным в июне не состоится, сроки ее проведения пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце. Также не может случиться вторая часть сказанного вами", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию, что "Прямая линия" может пройти в июне, а президент может в ходе этого мероприятия пообщаться с жителями Донбасса и военными, передает Интерфакс.

"Сроки пока не определены. Рутинная подготовка ведется. С технической точки зрения и содержательной точки зрения это очень сложное, объемное мероприятие. Рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки", - объяснил представитель Кремля.