Путин поддержал объединение пионерии и комсомола в России

Путин заявил, что поддерживает инициативу о создании единого детского и молодежного движения «Большая перемена».

«Хочу сказать, что поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении. Здесь главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, для самореализации по самым разным направлениям, но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — сказал Путин

Законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» единороссы внесли в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения.

Утверждается, что членство в движении не будет обязательным, при этом планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях.

Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники в возрасте от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. В работе движения не смогут участвовать иноагенты. Основное отличие движения от пионерии будет заключаться в том, что оно не будет привязано к одной политической партии.