МВД Беларуси: В октябре в стране сохранялась протестная активность

МВД Беларуси сообщило о возбуждении ряда уголовных дел за надругательство над государственными флагами, тем самым подтвердив, что в стране по-прежнему сохраняется протестная активность.

По данным ведомства, с середины октября в Минске и регионах зафиксированs несколько таких случаев.

«…в Ивацевичском районе 33-летний сельчанин сорвал государственный флаг со здания местной администрации. Аналогичное деяние 26 октября после посещения увеселительного заведения совершила 26-летняя минчанка. На следующий день в Дрибинском районе 22-летний местный житель и его 23-летний знакомый похитили полотнище со здания Дома культуры для фотосессии. А в минувшее воскресенье молодой бобруйчанин сорвал флаг со здания магазина. Все фигуранты в момент совершения преступлений находились в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении ведомства.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела за надругательство над государственными символами. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.