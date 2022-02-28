МВД Беларуси: В день референдума были задержаны около 800 человек

МВД Беларуси сообщило, что за различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек.

«В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения», - говорится в сообщении ведомства.

«По фактам призывов граждан к [протестам] … возбуждено уголовное дело по ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлены и задержаны причастные лица»,- сказано в сообщении.

МВД также предупреждает, что проводится работа по установлению водителей, осмелившихся незаконно подавать звуковые сигналы.