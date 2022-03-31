В Беларуси задержаны не менее 42 работников железной дороги

В Беларуси продолжаются массовые задержания работников Белорусской железной дороги: только в минувшую среду на одном из провластных телеграм-каналов появились «покаянные видео» 38 сотрудников БелЖД.

Ранее, правозащитники сообщили о задержании машиниста и трех помощников машиниста в Гомеле.

В показаниях на «покаянных видео» задержанные говорят, что были подписчиками телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси», который власти объявили экстремистским.

В сети появилась информация, что подписчиков телеграм-канала вычисляли через ссылки в чате канала, которые позволяли вычислить ip-адрес и, соответственно, местонахождение подписчика. Работников БелЖД задерживали по статьям за измену родине, шпионаж, терроризм.

В марте правоохранительные органы неоднократно сообщали о выводе из строя или уничтожения оборудования на белорусской железной дороге, что приводило к замедлению или остановке движения поездов, в том числе перевозивших российскую военную технику. Причиной так называемой «рельсовой войны» указывают поддержку белорусским властями военного вторжения России в Украину.