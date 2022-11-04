Последнее обновление: 04.11.2022 11:23

Россия втрое увеличила число атак на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что российская армия втрое увеличила число атак на фронте.

Он сказал об этом во время телефонного разговора с командиром сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, передает BBC.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, но остается под контролем. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", - сообщил Залужный.

Он также обратил внимание на проблему ракетных атак со стороны армии РФ и применения ударных беспилотников. "Наши партнеры понимают необходимость поставок Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - сказал Залужный.

В последние недели российские войска возобновили атаки в Донецкой области – по данным Генерального штаба ВСУ, они наступают там по трем направлениям. В числе прочего этому способствует отправка на фронт мобилизованных российских военных.

При этом украинские военные продолжают теснить позиции армии РФ в других регионах, в том числе в Херсонской области, однако их наступление замедлилось, в том числе из-за осеннего бездорожья.

Ранее по теме


<Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование