Politico: После переговоров с США Зеленский назвал условия мира

Politico пишет со ссылкой на информированные источники, что президент Украины Владимир Зеленский несколько смягчил свою позицию в отношении перспектив мира с Россией после переговоров с властями США.

Американское издание напоминает о выступлении Зеленского в понедельник, в котором тот перечислил пять основных условий мира с Россией: восстановление территориальной целостности Украины; уважение к уставу ООН; выплата компенсаций за нанесенный во время войны ущерб; наказание всех виновных в преступлениях; предоставление гарантий, что война не повторится.

При этом, как сказано в публикации, Зеленский не упомянул, что переговоры с Москвой могут состояться, только если президент Владимир Путин будет отстранен от власти.

"Перемена, как сказал один из источников, произошла после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в том числе личной встречи с Зеленским советника по национальной безопасности Джейка Салливана, - пишут авторы. – По словам высокопоставленного сотрудника администрации [США], американские чиновники прямо не просили Зеленского и его советников о перемене позиции, но передали, что Киев должен продемонстрировать желание закончить войну на разумных и мирных условиях".

Ранее Зеленский неоднократно говорил, что не намерен вести переговоры с нынешним президентом России после того, как Кремль попытался аннексировать четыре украинских региона (в дополнение к Крыму). О каких-либо изменениях этого принципа украинские власти не сообщали.

Американские СМИ, в том числе газеты Washington Post и Wall Street Journal, ранее писали, что Салливан предлагал Зеленскому продемонстрировать готовность к миру, чтобы склонить на свою сторону мировое сообщество. При этом журналисты подчеркивали, что Вашингтон не стремится заставить Киев пойти на какие-либо уступки.