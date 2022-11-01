Лукашенко недоволен участием Евросоюза в разрешении армяно-азербайджанского конфликта

Лукашенко высказал недовольство в адрес Армении и Азербайджана в связи с привлечением Евросоюза и ОБСЕ к разрешению конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном там, и между Арменией и Азербайджаном и так далее. Ну что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра, зачем туда втянули Евросоюз, зачем туда тащат ОБСЕ. Ну зачем? Ну понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься», - возмутился Лукашенко 1 ноября на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем.

«Конфликт этот надо заканчивать», - сказал Лукашенко.

«И не дай бог мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже недопустимо. Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ", - добавил он. - «…чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то».

«Ну если кто-то не хочет работать, господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать, и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана", - заявил Лукашенко.