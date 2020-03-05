Саммит ОДКБ пройдет в Москве в конце года

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности планируют провести в Москве в конце нынешнего года.

Об этом сегодня сообщил генсек ОДКБ Станислав Зась после встречи с Лукашенко.

"Сейчас дата согласовывается. В этом году в ОДКБ председательствует Российская Федерация, поэтому и саммит глав государств пройдет там. По всей видимости, в Москве, в декабре", - сказал Зась, которого цитируют официальные СМИ.

Во время встречи Лукашенко заявил, что Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам.

"Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора", - сказал белорусский правитель.