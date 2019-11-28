Глава Совбеза РБ утвержден генсеком ОДКБ с 1 января 2020 года

Лидеры стран ОДКБ утвердили главу Совбеза Беларуси Станислава Зася на должность генсека Организации с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает ТАСС.

Он пояснил, что решение о назначении Зася принято во исполнение решения Совета коллективной безопасности от 2015 года, "где четко регламентировано назначение генеральных секретарей на ротационной основе в соответствии с русским алфавитом - была Армения, а с 1 января 2020 года очередь Беларуси".

"Соответственно, назначен представитель Беларуси", - подчеркнул Семериков.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения в ноябре 2018 года досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. С 1 января 2020 года этот пост перейдет по ротации представителю Белоруссии. По решению президента страны Александра Лукашенко, его займет государственный секретарь Совета безопасности республики Зась.