Последнее обновление: 01.11.2022 09:03

Газпром вдвое сократил поставку газа в Молдову

Газпром на ноябрь подтвердил поставку Молдове лишь 5,7 млн. кубометров газа в сутки, что составляет 51% от согласованного контрактом объема.

Об этом 31 октября сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

Спину отметил, что поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн. кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.

Газ используется, в том числе, для производства электроэнергии, основной производитель - Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.

Спину отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно. "Просим продолжать национальную экономию. У нас много хороших примеров, но я уверен, что еще есть место для ответственности", - обратился он к гражданам.

Спину подчеркнул, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.

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