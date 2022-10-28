Сейм Польши принял закон об ограничении цен на энергоресурсы для домохозяйств, мелкого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений, общественных организаций, сообщает PAP.

Для бюджетных учреждений и бизнеса, который включили в перечень, верхний предел цены составит 785 злотых за мегаватт-час на период с 1 декабря этого года до 31 декабря 2023 года. Для домохозяйств цена составит 693 злотых за мегаватт-час, при условии, что они не превышают установленные по категориям лимиты потребления.

Компании-поставщики будут получать компенсацию за льготный тариф для таких потребителей, общая сумма пакета для компенсации составляет около 20 млрд польских злотых.