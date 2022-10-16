Последнее обновление: 16.10.2022 19:02

КГК РБ завел уголовное дело на топ-менеджеров «Добронома» из-за цен

ДФР КГК РБ завел уголовное дело на двух должностных лиц ЗАО «Доброном» из-за необоснованного повышения цен в сети магазинов.

«Проверкой установлено, что должностные лица ЗАО «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной розничной торговой сети общества. Указанные действия привели к переоценке в сторону увеличения товаров не менее чем по 30 ассортиментным позициям. Были увеличены цены на колбасные изделия, сыры, молочную и другую продукцию», - сказано в сообщении.

«В результате необоснованного повышения цен в период с 6 по 7 октября эти товары более чем в 120 магазинах сети по всей республике были реализованы гражданам по завышенным ценам», - отмечается в сообщении.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование