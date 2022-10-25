В сентябре поставки нефти из Саудовской Аравии в Европу выросли в 2 раза

Саудовская Аравия ведет диалог со многими правительствами Евросоюза, который отказывается закупать российскую нефть, и уже удвоила туда поставки, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе конференции Future Investment Initiative.

"Business as usual", - сказал он, комментируя ситуацию, передает Интерфакс.

По его словам, Саудовская Аравия пытается облегчить ситуацию с поставками и ведет переговоры с несколькими государствами, в частности, Германией, Польшей, Чехией, Румынией, Хорватией.

Министр отметил, что эти государства решили вопросы с устранением "узких мест" в логистике доставки нефти. Если в сентябре 2021 года Saudi Aramco поставляла в Европу 490 тыс. баррелей нефти в сутки, то в сентябре 2022 года поставки составили 950 тыс. б/с.

Абдулазиз бен Сальман добавил, что страна будет продолжать делать, что и делала - поставлять нефть тому, кто ее хочет покупать.