Минюст США обвинил пятерых россиян в уклонении от санкций

Министерство юстиции США в среду объявило обвинения пяти гражданам России и двум трейдерам венесуэльской государственной компании в уклонении от санкций - они организовали схему незаконной транспортировки венесуэльской нефти в Россию и Китай.

В деле фигурируют Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков и Артем Усс, которого российские СМИ называют сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и основателем компании "Сибуголь".

Орехова и Кузургашеву также обвиняют в том, что они закупали военные технологии у американских производителей и отправляли их российским конечным пользователям, в том числе компаниям, попавшим под санкции.

По данным США, Орехов и Усс использовали свою немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH как прикрытие для приобретения военных технологий и технологий двойного назначения, таких как передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, баллистических и гиперзвуковых ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других сферах военного применения.

Орехов и NDA GmbH торговали этими товарами с российскими лицами, в частности теми, которые внесены в американский санкционный список.

"Американские компоненты, которые закупал Орехов, были обнаружены на российских платформах вооружения в Украине", - уточняют в министерстве финансов США. Минфин ввел санкции против Орехова и двух его компаний.

Санкции предусматривают замораживание всего имущества и имущественных прав подсанкционных лиц на территории США, а также запрет на осуществление транзакций с такими лицами или в их пользу.

Орехов, по сообщению министерства юстиции США, был задержан в понедельник в Германии, Артем Усс - в Италии. Американский Минюст заявил, что будет добиваться экстрадиции обоих в Соединенные Штаты. В случае признания обвиняемых виновными им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.