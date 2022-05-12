Последнее обновление: 12.05.2022 10:58

ЕС запустил сайт для передачи анонимных данных о нарушении санкций против РФ и РБ

Еврокомиссия запустила анонимный онлайн-инструмент для тех, кто готов сообщить о нарушениях санкций ЕС, введенных против России и Беларуси.

«Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такую практику и обеспечить соблюдение санкций в ЕС. Инструмент информирования о санкциях ЕС защищает личность поставщика информации и позволяет вам анонимно связываться с Комиссией», - говорится в сообщении », — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Форма для заполнения донесения доступна на сайте http://eusanctions.integrityline.com

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