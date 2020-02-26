Делегация Европарламента не захотела встречаться с белорусскими депутатами

Прибывшая в Беларусь 24 февраля делегация Европейского парламента не захотела встречаться с «избранными» депутатами белорусского парламента.

Планировалось, что во встрече примут участие заместители председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик по Беларуси комитета Европарламента по иностранным делам Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

"Встреча не будет проведена по вине европейской стороны. Мы готовы были к диалогу в контексте наших традиционных ценностей белорусской внешней политики. К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой", - посетовал председатель комиссии нижней палаты по международным делам Андрей Савиных.

"Что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-либо наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода", - сказал депутат.