Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании по аннексированным территориям

Генассамблея ООН на внеочередной чрезвычайной сессии рассматривает проект резолюции по поводу объявленной Россией аннексии четырех частично оккупированных регионов Украины.

Решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников Генассамблеи было принято после того, как 30 сентября Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции, осуждающей объявленную аннексию.

Теперь Генеральной Ассамблее предстоит проголосовать по проекту резолюции, подтверждающей, что такого рода аннексия является незаконной с точки зрения международного права. Прежде чем состоится голосование, свое мнение выскажут представители более чем 60 стран, передает BBC.

Однако сессия Генассамблеи началась с процедурного голосования о том, следует ли принимать резолюцию в ходе открытого или, как на том настаивает Россия, закрытого голосования.

Инициативу Москвы о проведении тайного голосования поддержали 14 стран, включая Китай, Беларусь, Иран, Казахстан, КНДР, Кубу и Сирию. В то же время 100 стран высказались против, а еще 38 — воздержались.

При этом ГА одобрила открытое голосование по данной резолюции, предложенное Албанией. Решение одобрили 107 делегаций, 13 высказались против, еще 39 воздержались.