Нидерланды ограничат цены на электроэнергию и газ для потребителей

Правительство Нидерландов обнародовало подробности планируемого ограничения цен на электроэнергию и газ для домашних хозяйств, а также схему системы субсидий, направленную на облегчение проблем малых и средних предприятий, потребляющих много энергии.

По плану ограничение потребительских цен начнется в январе. Цена на электроэнергию будет ограничена до 0,40 евро за киловатт-час, а на газ – до 1,45 евро за кубический метр, передает AP.

Домохозяйствам придется платить по рыночным ставкам за газ, если они используют его ежемесячно в объеме более 1200 кубометров, или за электроэнергию при использовании более 2900 кВтч.

Ограничение цены должно сэкономить семье со средним потреблением энергии около 2500 евро в 2023 году. Чтобы помочь семьям, пострадавшим от кризиса стоимости жизни в этом году, все домохозяйства получат скидку в размере 190 евро на счета за электроэнергию в ноябре и декабре.

В то же время, правительство объявило о создании схемы компенсации более высоких затрат на энергию для малых и средних предприятий, которая будет основываться на их потреблении энергии. Эти шаги проходят на фоне резкого роста цен на газ и электроэнергию, вызванного войной России в Украине.