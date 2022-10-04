Британия направила в Северное море корабль для защиты трубопроводов

Великобритания направила в Северное море военный фрегат "Сомерсет" для защиты трубопроводов, по которым страна получает нефть и газ на фоне утечек из "Северных потоков".

Как сообщило британское министерство обороны во вторник, фрегат "Сомерсет" был отправлен для "успокоения" тех, кто работает вблизи трубопроводов после вероятных диверсий на "Северных потоках" в Балтийском море, сообщает The Times.

Военный корабль совместно с флотом Норвегии будет патрулировать район вокруг нефтяных вышек в Северном море, где пролегают огромные трубопроводы, которые доставляют нефть и газ в Британию и скандинавские страны.

"Сомерсет" относится к фрегатам типа 23, которые были созданы для противостояния с советским флотом. Он оснащен радаром и сонаром, способными обнаруживать подозрительные элементы в небе и под водой.

О развертывании британского фрегата стало известно после того, как министр обороны Великобритании Бен Уоллес вместе с коллегами из стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы, обсудили защиту критической инфраструктуры после повреждений "Северных потоков".

Существуют опасения, что подобные диверсии в будущем могут произойти с кабелями, по которым через Атлантический океан передается конфиденциальная финансовая информация, что грозит обвалом рынка, или которые обеспечивают доступ к интернету целым регионам.

Британское военное руководство годами предупреждало об угрозе подводным кабелям со стороны российских подводных лодок. В случае взрывов на трубопроводах "Северного потока" аналитики и источники в оборонном ведомстве считают более вероятной диверсию с использованием подводных дронов, которые заложили взрывчатку за несколько недель до этого.